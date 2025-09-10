Генсек НАТО обратился к Путину с «четким посланием» после российской атаки на Польшу 9 10.09.2025, 14:41

2,254

Марк Рютте

Альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами было «абсолютно безрассудным».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует Reuters.

«Независимо от того, было ли это намеренно, это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно. Но полная оценка еще продолжается. Мое послание Путину четкое. Прекратите войну в Украине. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», - подчеркнул он.

По его словам, такой инцидент показал очень успешную реакцию НАТО.

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 19 дронов. Беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com