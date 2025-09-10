Генсек НАТО обратился к Путину с «четким посланием» после российской атаки на Польшу

Генсек НАТО обратился к Путину с «четким посланием» после российской атаки на Польшу9
- 10.09.2025, 14:41
Альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории.
Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами было «абсолютно безрассудным».
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует Reuters.
«Независимо от того, было ли это намеренно, это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно. Но полная оценка еще продолжается. Мое послание Путину четкое. Прекратите войну в Украине. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», - подчеркнул он.
По его словам, такой инцидент показал очень успешную реакцию НАТО.
Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 19 дронов. Беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.