закрыть
10 сентября 2025, среда, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО обратился к Путину с «четким посланием» после российской атаки на Польшу

9
  • 10.09.2025, 14:41
  • 2,254
Генсек НАТО обратился к Путину с «четким посланием» после российской атаки на Польшу
Марк Рютте

Альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами было «абсолютно безрассудным».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует Reuters.

«Независимо от того, было ли это намеренно, это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно. Но полная оценка еще продолжается. Мое послание Путину четкое. Прекратите войну в Украине. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», - подчеркнул он.

По его словам, такой инцидент показал очень успешную реакцию НАТО.

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 19 дронов. Беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох