В Вильнюсе загорелись вагоны с газом 2 10.09.2025, 16:22

Власти эвакуировали жителей в радиусе одного киллометра.

В среду поступило сообщение о том, что Вильнюсе (Траку Воке) на ул. Балтои Воке, произошел пожар. Пришли сообщения о горящих вагонах Orlen Lietuva с газом, пишет Delfi .

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, информация поступила в 9.46 ч. Сообщается о пострадавшем человеке.

По данным полиции, на ул. Балтои Воке на газонаполнительной станции горят восемь вагонов с газом. На место выехали 7 автоцистерн, представители Литовских железных дорог, полиция и инспекторы по охране природы. Из-за пожара закрыто движение на ул. Киртиму и на Эйшишкском шоссе.

Очевидцы сообщают о большом взрыве, его слышали даже жители столичного района Лаздинай. Люди говорят, что у них в домах дребезжали стекла. Читатели зафиксировали большой столб дыма.

Жители о взрыве информировали полицию в 10.34.

Около 11 ч. произошел еще один взрыв. Очевидцы в 12 ч. сообщили, что взорвался третий вагон.

До сих пор неизвестно, какое точно количество вагонов горит, сообщается о восьми горящих. Пожарные-спасатели не могут близко подойти к месту происшествия.

Территорию осматривают с помощью дронов, пожарные-спасатели готовят пожарные рукава для тушения.

«В соответствии с первичными данными, горит состав. Горят вагоны, было несколько взрывов. При возгорании бутана и пропана такие взрывы возможны. Очень сложно попасть на место происшествия и начать работы вблизи», – сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Донатас Гурявичюс. Жителям, проживающим в 5 км от места пожара выслали сообщения, в которых просят оставаться дома и не открывать окна. «Проводим разведку, готовим пожарные рукава, ведем переговоры с полицией», – сказал Гурявичюс.

Предполагают, что вагоны загорелись из-за нарушения правил безопасности труда. Об этом сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

«Ситуация сложная. Когда горит газ, подойти ближе трудно. По предварительным данным, пожар начался, вероятно, из-за нарушения техники безопасности труда, однако проверяют все возможные версии», – сказал министр.

Представитель компании LTG Александр Зубряков заметил, что пожар с их компанией не связан.

«Информируем, что пожар в Траку Воке, на ул. Балтои Воке не связан с деятельностью компаний группы LTG. Взрывы произошли на частной терриории, а не на территории LTG, горящие вагоны также принадлежат частной компании.

Пока ликвидируют аварию транзитные поезда будут ходить через Вильнюс.

Команда LTG на месте происшествия консультирует другие ведомства», - сообщил он. В социальной сети Facebook МВД сообщает об остановленном поезде в Калининград.

«На окраине Вильнюса, на ул. Балтои Воке, начался пожар – горят вагоны с газом. Из-за взрыва на железнодорожном вокзале введен план «Щит». Пожар тушат 6 экипажей пожарных-спасателей. На месте работает полиция и сотрудники Службы общественной безопасности. Сотрудники Службы охраны госграницы патрулируют с воздуха – на место происшествия вылетел вертолет», – информирует МВД.

Сообщается, что из-за инцидента остановлен транзитный калининградский поезд. Его охраняют два экипажа Службы общественной безопасности. Поезд будет направлен по другому маршруту.

