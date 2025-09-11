Мерц прокомментировал атаку российских дронов по Польше
- 11.09.2025, 3:02
НАТО готово к обороне и остается в боевой готовности.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкое правительство «решительно осуждает» нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября.
Об этом он написал 10 сентября на своей странице в соцсети X.
«Сегодня Польша проинформировала союзников по НАТО о нарушении своего воздушного пространства вооруженными российскими беспилотниками. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эти агрессивные действия России», — заявила она.
Как отметил Мерц, атака РФ на Польшу — очередное безрассудное действие в длинной череде провокаций в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.
«Хорошо, что Польша вместе с союзниками по НАТО смогла своевременно распознать эту опасность и устранить ее. По просьбе Польши Совет НАТО сегодня обсудил действия России в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. НАТО готово к обороне и остается в боевой готовности», — подытожил он.
Ранее президент Трамп в своей соцсети Truth Social отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.