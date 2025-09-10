Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов на Польшу 17 10.09.2025, 18:35

10,912

Президент США написал загадочное сообщение.

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал инцидент с атакой российских дронов на Польшу.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

«Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!» - написал Трамп. , - написал он.

По данным СМИ, Трамп 10 сентября может позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому

Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер уже заявил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают союзников в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пообещав «защищать каждый дюйм территории НАТО».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com