10 сентября 2025, среда
Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов на Польшу

  • 10.09.2025, 18:35
Президент США написал загадочное сообщение.

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал инцидент с атакой российских дронов на Польшу.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

«Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!» - написал Трамп. , - написал он.

По данным СМИ, Трамп 10 сентября может позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому

Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер уже заявил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают союзников в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пообещав «защищать каждый дюйм территории НАТО».

