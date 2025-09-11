Трамп официально подтвердил смерть активиста Чарли Кирка 6 11.09.2025, 7:39

Чарли Кирк

Фото: Getty Images

Все американские флаги на всей территории США будут приспущены до воскресенья, 14 сентября.

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть консервативного активиста Чарли Кирка, на которого совершили покушение во время дебатов в штате Юта.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Великий и даже Легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не имел Сердца Американской Молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами», - написал глава Белого дома.

Трамп и его жена Мелания выразили соболезнования его жене Эрике и семье.

«Чарли, мы любим тебя!», - добавил президент.

Из-за гибели активиста Трамп приказал приспустить до половины мачты все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 воскресенья, 14 сентября.

По словам представителя Университета долины Юта Скотта Троттера, полиция установила, что человек, задержанный после стрельбы, на самом деле не был стрелком, пишет The New York Times.

Ранее университет сообщал, что подозреваемый находится под стражей.

Покушение на Чарли Кирка

10 сентября Чарли Кирк участвовал в дебатах в Университете долины Юта и прямо во время выступления в него выстрелили. Раненого активиста госпитализировали, а людей вывели с территории вуза.

По неофициальной информации, стрелок совершил покушение из соседнего здания через 20 минут после начала выступления Кирка.

В СМИ сообщали как о смерти активиста, так и о том, что он жив и находится в тяжелом состоянии.

