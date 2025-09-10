закрыть
10 сентября 2025, среда, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На соратника Трампа Чарли Кирка совершили покушение

1
  • 10.09.2025, 22:54
  • 2,140
На соратника Трампа Чарли Кирка совершили покушение

Политический активист получил огнестрельное ранение во время дебатов в штате Юта.

Чарли Кирк, влиятельный консервативный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время проведения дебатов в штате Юта, сообщает The Guardian.

Мероприятие проходило в местном университете. Согласно оповещению, разосланному студентам Университета долины Юта, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Представитель учреждения заявил NBC News, что в результате стрельбы на территории университета пострадал только Кирк. Согласно уведомлению, разосланному университетом своим студентом, подозреваемый задержан, передает NBC.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил в Х, что бюро участвует в расследовании.

Заявления в поддержку Кирка сделали ряд влиятельных республиканцев, например, шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также президент США Дональд Трамп. «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Великолепный человек от начала до конца. Боже, благослови его!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох