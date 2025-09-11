закрыть
Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу

1
  • 11.09.2025, 11:07
  • 2,722
Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Заявления Кремля о непричастности – ложь.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сознательно атаковала страну НАТО. По его словам, заявления Кремля о непричастности – это ложь и типичная советская практика.

Об этом говорится в заявлении Сикорского в соцсети Х.

По словам Сикорского, в ночь на среду воздушное пространство Польши было нарушено 19 раз беспилотниками российского производства.

«Оценка ВВС Польши и НАТО такова, что они не отклонялись от курса, а были намеренно направлены», – заявил глава МИД.

Сикорский сообщил, что уже провел телефонные разговоры с госсекретарем США Марко Рубио, высоким представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам безопасности Каей Каллас и председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Министр отверг версию Москвы, якобы Россия не причастна к нападению и якобы это «украинская провокация».

«Я знаю, что Россия заявляет, что якобы нет доказательств, что это были российские дроны, и даже намекает на украинскую провокацию. Это было ожидаемо. Ложь и отрицание – это стандартный советский ответ. Кремль снова насмехается над мирными усилиями президента Трампа», – заявил глава МИД Польши.

Сикорский отметил, что каждый, кто утверждает, что это была «украинская провокация», фактически распространяет российскую пропаганду. Он также заверил, что Польшу, ЕС и НАТО не запугать.

«Мы продолжим поддерживать храбрый народ Украины. Пришло время российскому руководству понять, что попытка восстановить последнюю империю Европы обречена на провал», – резюмировал глава польского МИД.

