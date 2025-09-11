«Пришло время кардинально решать проблему белорусской диктатуры» 2 11.09.2025, 11:29

Санкции против режима Лукашенко будут только усиливаться.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментирую вторжение российских дронов в Польшу с территории Беларуси, которое произошло 10 сентября:

— Наши многолетние предупреждения западным партнерам подтверждаются. Диктаторский режим Лукашенко, который ведет войну против собственного народа, всегда будет военной угрозой соседям и миру в регионе. Вторжение России в Украину с территории Беларуси это показало, сегодняшняя атака — тоже.

Но мы видим, что торговля между ЕС и Беларусью продолжается, хоть и упала. Многие белорусские товары идут под видом продукции из Казахстана, Узбекистана, из Кыргызстана — «легендарный киргизский лес» (на самом деле белорусский). Польский экспорт товаров в Беларусь практически не сократился. Польские товары до сих пор лежат на полках белорусских магазинов.

Недооценка белорусской диктатуры уже привела к маршу российских танковых колонн из Гомельской области на Киев. Сегодня российские боевые дроны атаковали Польшу, опять же с белорусской территории.

Сегодня очевидно: Лукашенко — марионетка. Он не способен защитить белорусов. Русские даже не будут его ни о чем спрашивать. Белорусы находятся под военной угрозой. И удары затронут не только российские объекты и войска в Беларуси, но и белорусские воинские части и ключевые предприятия. Если неадекватный Путин отдаст приказ на нанесение ударов, ответ НАТО последует неземедлительно. Закрытие границ уже ударило по белорусам: ограничены поездки, пострадала торговля. Санкции против режима Лукашенко будут только усиливаться.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил: Польша имеет многовековой опыт отношений с Россией и знает, что ее действия всегда смертельно опасны. Беларусь же сегодня — полуоккупированная страна. Пришло время кардинально решать проблему белорусской диктатуры.

