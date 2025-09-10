Дмитрий Бондаренко: Россия перешла все красные линии 2 10.09.2025, 14:25

Пришло время кардинально решать вопрос белорусской диктатуры.

Российские дроны этой ночью массированно вторглись в воздушное пространство Польши. Варшава назвала это «беспрецедентным актом агрессии», подчеркнув, что речь идет о прямой угрозе безопасности граждан. Польские военные и силы НАТО сбили часть дронов, обломки уже обнаружены в Люблинском и Лодзинском воеводстве.

Об оценке этого события сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

— Это самая опасная ситуация в отношениях между Россией, ее союзным режимом в Беларуси с НАТО и вообще с соседними странами. Такого не было десятилетиями.

С утра я наблюдаю за экстренными выступлениями руководителей Польши, Европейского союза, представителей НАТО, связанных с ночной атакой российских дронов, в том числе запущенных с территории Беларуси. Ряд польских генералов высказывает предположения, что это может быть подготовка вспомогательного наступления России в направлении Львова, чтобы оттянуть украинские войска с Донецкого фронта. Естественно, если это произойдет, удар будет нанесен именно с территории Беларуси. Это еще больше нагнетает ситуацию в регионе.

Сегодня польская армия приведена в повышенную боевую готовность. В отражении атаки участвовали силы ПВО и авиация Польши, а также авиация стран НАТО. Думаю, была и помощь союзников в плане разведданных. Назвать это полномасштабным актом агрессии, наверное, пока рано. Но это не просто проверка системы ПВО Польши. Это тестирование ее вооруженных сил и готовности НАТО к войне. Россия перешла все красные линии.

— Можно ли связать атаку дронов с учениями «Запад-2025»?

— Безусловно. Как многие эксперты отмечали, во время войны «учений» не бывает. Любая концентрация российских и белорусских войск уже влияет на ситуацию. Украина вынуждена перебрасывать силы на северное направление.

Одновременно ведется гибридная война: звучат угрозы удара по Сувалкскому коридору. Вчера Польша закрыла границу с Беларусью, в том числе железнодорожное сообщение. Видимо, польская разведка располагала информацией о готовящихся действиях России.

Сегодня очевидно, что такое решение Варшавы имело основания. Россия повышает уровень предвоенных действий. Массированное вторжение летательных аппаратов на территорию страны НАТО — это уже агрессия. Путин повышает ставки, используя концентрацию войск в Беларуси под видом учений. Напомню, в 2021 году были учения «Запад-2021», а в феврале 2022-го началось вторжение в Украину. Тогда российские войска «частично оставались, частично уходили», и именно это стало подготовкой войны.

Ситуация сегодня очень похожа: Россия снова предпринимает агрессивные действия не только против Украины, но уже и против Польши — с территории Беларуси.

— Что значит эта эскалация для Беларуси?

— Наши многолетние предупреждения западным партнерам подтверждаются. Диктаторский режим Лукашенко, который ведет войну против собственного народа, всегда будет военной угрозой соседям и миру в регионе. Вторжение России в Украину с территории Беларуси это показало, сегодняшняя атака — тоже.

Но мы видим, что торговля между ЕС и Беларусью продолжается, хоть и упала. Многие белорусские товары идут под видом продукции из Казахстана, Узбекистана, из Кыргызстана — «легендарный киргизский лес» (на самом деле белорусский). Польский экспорт товаров в Беларусь практически не сократился. Польские товары до сих пор лежат на полках белорусских магазинах.

Недооценка белорусской диктатуры уже привела к маршу российских танковых колонн из Гомельской области на Киев. Сегодня российские боевые дроны атаковали Польшу, опять же с белорусской территории.

Сегодня очевидно: Лукашенко — марионетка. Он не способен защитить белорусов. Русские даже не будут его ни о чем спрашивать. Белорусы находятся под военной угрозой. И удары затронут не только российские объекты и войска в Беларуси, но и белорусские воинские части и ключевые предприятия. Если неадекватный Путин отдаст приказ на нанесение ударов, ответ НАТО последует неземедлительно. Закрытие границ уже ударило по белорусам: ограничены поездки, пострадала торговля. Санкции против режима Лукашенко будут только усиливаться.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил: Польша имеет многовековой опыт отношений с Россией и знает, что ее действия всегда смертельно опасны. Беларусь же сегодня — полуоккупированная страна. Пришло время кардинально решать проблему белорусской диктатуры.

— Как, на ваш взгляд, ответят Польша и НАТО?

— Сегодня в Европарламенте выступала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Ее приветствовали стоя. Она заявила, что весь Евросоюз сегодня с Польшей, и подчеркнула необходимость чрезвычайных мер — усиления помощи Польше и Украине, а также давления на Россию. Фон дер Ляйен подчеркнула: расходы за эти действия должна нести не Польша и НАТО, а сама Россия.

Надеюсь, что сегодняшние события изменят и подходы США. Ведь недавние решения Пентагона и администрации о прекращении военной помощи Литве и Эстонии выглядели, мягко говоря, странно. Фактически это провоцировало Кремль на агрессию. Сейчас же ситуация требует пересмотра. Президент Польши Кароль Навроцкий недавно встречался в Белом доме с Дональдом Трампом, который назвал Польшу «самым верным союзником». Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встречался в США с госсекретарем и советником по нацбезопасности Марко Рубио.

Нападение на Польшу неизбежно вызовет реакцию Вашингтона. Польша тратит 4,7% ВВП на оборону, является самым надежным союзником США. В стране размещены около 10 тысяч американских солдат. Вторжение российских беспилотников в Польшу угрожает и им. Поэтому реакция будет жесткой — со стороны как НАТО в целом, так и соседей Беларуси. В этом можно не сомневаться.

