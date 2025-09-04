Как прошла встреча Навроцкого с Трампом 4.09.2025, 2:00

Фото: PAP

Это был первый зарубежный визит президента Польши.

3 сентября состоялся первый зарубежный визит президента Польши Кароля Навроцкого. В Вашингтоне прошла его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Это их вторая встреча: Навроцкий беседовал с Трампом в Белом доме в мае.

После 17:00 по польскому времени президент РП прибыл на лимузине к южному входу Белого дома, где его встретил президент США Дональд Трамп, передает «Польское радио».

У входа в Белый дом президенты наблюдали за пролетом восьми истребителей — четырех F-35 и четырех F-16. Они выполнили классическую фигуру Missing Man («Пропавший без вести»), когда один из самолетов отделяется от строя, символически отдавая дань памяти погибшему пилоту. Это была дань памяти пилоту Мацею Краковяну, погибшему на прошлой неделе во время репетиции авиашоу в Радоме.

Главным событием визита Навроцкого в Белый дом стала встреча с Трампом в Овальном кабинете. «Очень особые», — так Дональд Трамп охарактеризовал отношения с Польшей во время встречи с Каролем Навроцким в Овальном кабинете.

Президент Польши отметил, что военная мощь обеих стран, помимо прочего, является свидетельством этих отношений. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты останутся в Польше:

«Думаю, да. Они там есть. Мы могли бы иметь большее присутствие, если Польша этого захочет. У нас есть больше солдат в некоторых странах, но мы остаемся в Польше. У нас есть соглашение с Польшей на этот счет».

«Впервые в истории мы рады, что у нас находятся иностранные солдаты. Это сигнал России о нашем единстве», — заявил Кароль Навроцкий.

Навроцкий также подчеркнул наличие тесных польско-американских отношений, что является результатом в том числе выбора поляков, как в Польше, так и польской диаспоры в США:

«Они голосовали за Дональда Трампа. Подавляющее большинство голосовало и за меня. Эти тесные отношения очень важны для меня, для Польши и для поляков. Они основаны на ценностях независимости, суверенитета и демократии. Эти ценности воплощают наши общие герои — Тадеуш Костюшко и Казимеж Пулавски».

Всего президент Польши провел в Белом доме около двух часов.

