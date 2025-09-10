«Европа на стороне Польши»: лидеры ЕС отреагировали на атаку РФ 10.09.2025, 11:34

1,796

Урсула фон дер Ляйен

Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте было встречено овациями.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Европейском парламенте о нарушении польского воздушного пространства российскими дронами.

«Мы стали свидетелями бездумного и беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы дронами Shahed», — сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном выступлении перед Европейским парламентом, передает TVN24.

«Европа на стороне Польши. Мы выражаем нашу полную солидарность», — подчеркнула она.

Europe stands in full solidarity with Poland, says Ursula Von Der Leyen [@vonderleyen] addressing the Russian attack that violated Polish airspace. pic.twitter.com/prjfWFLXyA — TVP World (@TVPWorld_com) September 10, 2025

Палата отреагировала на слова фон дер Ляйен бурными аплодисментами.

Метсола: Польша имеет полное право защищаться от любого нападения

— Польша имеет полное право защищаться от любого нападения, — заявила в Европейском парламенте в Страсбурге глава этой институции Роберта Метсола, отвечая на вопрос о нарушении польского воздушного пространства российскими дронами. — Европейский Союз един, — заверила она.

Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что «Польша справедливо принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета».

«Мы полностью солидарны с Польшей после недопустимого нарушения ее воздушного пространства Россией», — написал Кошта в социальной сети X. Он добавил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство стран ЕС непосредственно угрожает безопасности людей и критически важной инфраструктуры в Европе.

Призыв Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, объявил, что в ближайшее время проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он добавил, что Франция не пойдет на компромисс, когда речь идет о безопасности союзников.

В комментарии на сайте X французский президент осудил нападение и призвал Россию «прекратить эскалацию». Он также заверил в «полной солидарности» с властями и обществом Польши.

Реакция в Хельсинки, Стокгольме и Осло

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши также осудили президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и глава дипломатии Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Это событие свидетельствует о серьезности ситуации с безопасностью и является неприемлемым», — написал Стубб на платформе X. «Это прямой результат незаконной войны России в Украине и ее усиленных атак с помощью дронов в последние месяцы. Ответственность за это несет Россия», — подчеркнул он.

Стубб объявил, что обсудит ситуацию с польскими властями, союзниками и партнерами. Он заверил Польшу в поддержке своей страны.

Кристерссон в своем заявлении подчеркнул, что Польша имеет полное право защищать свое воздушное пространство. «Российская агрессия против Украины представляет угрозу безопасности всей Европы», — подчеркнул он.

«Мы оказываем Польше полную поддержку как союзнику по НАТО и члену ЕС. Швеция и Польша совместно поддерживают Украину», - написал глава шведского правительства.

В аналогичном ключе высказался министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который назвал вторжение российских дронов «совершенно недопустимым» и «очень серьезным». «Хорошо, что премьер-министр Дональд Туск и польские власти поддерживают тесный контакт с НАТО по поводу этого инцидента», — подчеркнул Эспен Барт Эйде в беседе с норвежским агентством NTB. Он добавил, что находится в контакте со своими коллегами в Польше, скандинавских и прибалтийских странах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com