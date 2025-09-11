Стало известно, чем пилоты F-35 в Польше сбивали российские дроны
- 11.09.2025, 13:02
В Bild раскрыли детали.
Пилоты F-35 при сбивании российских дронов в воздушном пространстве Польши использовали дорогостоящие ракеты по 400 тысяч евро за штуку.
Об этом сообщает Bild.
Эксперты издания отмечают, что современные самолеты F-35 в борьбе против дешевых беспилотников «не имеют смысла». Пилоты истребителей атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит более 400 тысяч евро. При этом дроны РФ стоят всего несколько тысяч евро.
«В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям», - отметил высокопоставленный офицер НАТО.
Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши.