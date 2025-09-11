закрыть
Стало известно, чем пилоты F-35 в Польше сбивали российские дроны

  • 11.09.2025, 13:02
  • 1,832
Стало известно, чем пилоты F-35 в Польше сбивали российские дроны

В Bild раскрыли детали.

Пилоты F-35 при сбивании российских дронов в воздушном пространстве Польши использовали дорогостоящие ракеты по 400 тысяч евро за штуку.

Об этом сообщает Bild.

Эксперты издания отмечают, что современные самолеты F-35 в борьбе против дешевых беспилотников «не имеют смысла». Пилоты истребителей атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит более 400 тысяч евро. При этом дроны РФ стоят всего несколько тысяч евро.

«В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям», - отметил высокопоставленный офицер НАТО.

Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши.

