Стало известно, чем пилоты F-35 в Польше сбивали российские дроны 11.09.2025, 13:02

В Bild раскрыли детали.

Пилоты F-35 при сбивании российских дронов в воздушном пространстве Польши использовали дорогостоящие ракеты по 400 тысяч евро за штуку.

Об этом сообщает Bild.

Эксперты издания отмечают, что современные самолеты F-35 в борьбе против дешевых беспилотников «не имеют смысла». Пилоты истребителей атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит более 400 тысяч евро. При этом дроны РФ стоят всего несколько тысяч евро.

«В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям», - отметил высокопоставленный офицер НАТО.

Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши.

