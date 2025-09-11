Лукашенко встретился с заместителем спецпредставителя Трампа Джоном Коулом

Лукашенко встретился с заместителем спецпредставителя Трампа Джоном Коулом4
11.09.2025
Речь шла об освобождении политзаключенных.
Лукашенко снова встретился с заместителем спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джоном Коулом и обсудил освобождение политзаключенных. Также в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит.
Беседа длилась около пяти часов, ранее написала пресс-служба Александра Лукашенко.
Предыдущий визит Коула в Беларусь состоялся 21 июня 2025 года, после чего был освобожден Сергей Тихановский и еще тринадцать политзаключенных.
На новой встрече Лукашенко с Коулом также озвучил и вопрос освобождения политзаключенных.
«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против», – заявил Лукашенко.
По его словам, «мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях».
«И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку», – заявил Александр Лукашенко.