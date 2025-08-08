Time: Келлог занял жесткую позицию на встрече с Лукашенко 2 8.08.2025, 17:59

5,392

Представитель Трампа завявил, что «доверия к режиму нет».

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог во время визита в Минск 20 июня, занял «более жесткую» позицию, чем ожидал белорусский диктатор Лукашенко, говорится в статье Time Саймона Шустера.

В материале отмечается, «кульминацией усилий» Лукашенко по налаживанию контактов с Белым домом стал визит Келлога в Минск 20 июня во главе делегации, в которую входил, в частности, его заместитель Джон Коул.

По словам неназванного собеседника, спецпосланник США занял «более жесткую» позицию, чем диктатор ожидал от американцев.

«Он (Келлог — ред.), по сути, сказал, что доверия нет, и Беларусь должна сделать что-то очень большое, чтобы продемонстрировать свои добрые намерения», — подчеркнул собеседник, знакомый с ходом встречи.

В статье рассказывается, что на выезде из Беларуси американский конвой остановился, чтобы встретиться с микроавтобусом, которым управлял КГБ. В задней части сидело 14 заключенных, среди которых был Сергей Тихановский.

«Когда дверь фургона открылась, Коул говорит, что был шокирован, увидев заключенных в кандалах и с завязанными глазами, которые сидели, прислонив головы к коленям. Он вспоминает, как кричал им: „Вы свободны! Президент Трамп послал меня, чтобы отвезти вас домой!“» — говорится в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com