Освобожден блогер Игорь Лосик

Освобожден блогер Игорь Лосик1
- 11.09.2025, 16:56
- 2,964
Он находился в заключении с июня 2020 года.
На свободу вышел блогер, сотрудник «Радыё Свабода» Игорь Лосик. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Он находился в заключении с июня 2020 года. В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил его к 15 годам колонии по «делу Тихановского». Блогеру вменили разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК), и организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК). В заключении он объявлял голодовку и пытался покончить с собой.
Срок Игорь отбывал в ИК-1 в Новополоцке. Несколько раз его отправляли в штрафной изолятор и помещение камерного типа.
Режим Лукашенко освободил 52 узника совести. Сайт Charter97.org оперативно обновляет список вышедших на свободу.