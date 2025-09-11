закрыть
11 сентября 2025, четверг, 17:53
Освобожден блогер Игорь Лосик

  • 11.09.2025, 16:56
Освобожден блогер Игорь Лосик
Игорь Лосик

Он находился в заключении с июня 2020 года.

На свободу вышел блогер, сотрудник «Радыё Свабода» Игорь Лосик. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Он находился в заключении с июня 2020 года. В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил его к 15 годам колонии по «делу Тихановского». Блогеру вменили разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК), и организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК). В заключении он объявлял голодовку и пытался покончить с собой.

Срок Игорь отбывал в ИК-1 в Новополоцке. Несколько раз его отправляли в штрафной изолятор и помещение камерного типа.

Режим Лукашенко освободил 52 узника совести. Сайт Charter97.org оперативно обновляет список вышедших на свободу.

