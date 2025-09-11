Освобожден блогер Игорь Лосик 1 11.09.2025, 16:56

2,964

Игорь Лосик

Он находился в заключении с июня 2020 года.

На свободу вышел блогер, сотрудник «Радыё Свабода» Игорь Лосик. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Он находился в заключении с июня 2020 года. В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил его к 15 годам колонии по «делу Тихановского». Блогеру вменили разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК), и организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК). В заключении он объявлял голодовку и пытался покончить с собой.

Срок Игорь отбывал в ИК-1 в Новополоцке. Несколько раз его отправляли в штрафной изолятор и помещение камерного типа.

Режим Лукашенко освободил 52 узника совести. Сайт Charter97.org оперативно обновляет список вышедших на свободу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com