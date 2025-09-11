На свободу вышел лидер БКДП Александр Ярошук 2 11.09.2025, 17:06

Александр Ярошук

Его арестовали в апреле 2022 года.

Политзаключенного, лидера Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука. Он — в списке 52 политзаключенных, освобожденных режимом Лукашенко.

Лидера БКДП арестовали в апреле 2022 года и осудили на 4 года заключения по 342 и 361 статьям Уголовного кодекса — за «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок», и «призывы к действиям, наносящим ущерб национальным интересам страны». Своей вины Александр Ярошук не признал.

Сайт Charter97.org оперативно обновляет список вышедших на свободу.

