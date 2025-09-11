закрыть
11 сентября 2025, четверг, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На свободу вышел лидер БКДП Александр Ярошук

2
  • 11.09.2025, 17:06
  • 1,664
На свободу вышел лидер БКДП Александр Ярошук
Александр Ярошук

Его арестовали в апреле 2022 года.

Политзаключенного, лидера Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука. Он — в списке 52 политзаключенных, освобожденных режимом Лукашенко.

Лидера БКДП арестовали в апреле 2022 года и осудили на 4 года заключения по 342 и 361 статьям Уголовного кодекса — за «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок», и «призывы к действиям, наносящим ущерб национальным интересам страны». Своей вины Александр Ярошук не признал.

Сайт Charter97.org оперативно обновляет список вышедших на свободу.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох