На свободу вышел лидер БКДП Александр Ярошук

На свободу вышел лидер БКДП Александр Ярошук2
- 11.09.2025, 17:06
Его арестовали в апреле 2022 года.
Политзаключенного, лидера Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука. Он — в списке 52 политзаключенных, освобожденных режимом Лукашенко.
Лидера БКДП арестовали в апреле 2022 года и осудили на 4 года заключения по 342 и 361 статьям Уголовного кодекса — за «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок», и «призывы к действиям, наносящим ущерб национальным интересам страны». Своей вины Александр Ярошук не признал.
Сайт Charter97.org оперативно обновляет список вышедших на свободу.