Джон Коул: Мы ведем переговоры, чтобы освободить всех белорусских политзаключенных 11.09.2025, 19:21

Представитель Трампа раскрыл детали сделки с Лукашенко.

Представитель президента США Джон Коул, который 11 сентября встречался с Александром Лукашенко в Минске, провел брифинг для журналистов у американского посольства в Вильнюсе. Он раскрыл ранее неизвестные детали переговоров, передает «Зеркало».

Представитель президента США подчеркнул, что решение об освобождении именно 52 человек и формирование списка было инициативой белорусской стороны.

— Они это сделали. Мы надеемся и ведем переговоры, чтобы освободить всех. Число колеблется, но 1300 человек все еще находятся там и должны выйти. Переговоры продолжаются. Мы говорили об этом месяцами, и приближаемся к тому, чтобы что-то сделать. Я думаю, что освобождение 52 человек сегодня было очень хорошим жестом, — сказал Коул.

Он также четко обозначил главную цель, которую преследует администрация США в диалоге с официальным Минском.

— Цель — нормализовать отношения между Соединенными Штатами и Беларусью. Мы не собираемся вмешиваться в его (Лукашенко. — Прим.) отношения с Путиным. Это не наша игра, это его дело. Но мы собираемся построить рабочие отношения с Беларусью, в рамках которых мы сможем развивать торговлю имногие вещи, которые будут полезны для обоих народов, — заявил представитель Трампа.

Коул подчеркнул, что освобождение не является прямым разменом «санкции в обмен на людей». По его словам, это более гибкая система взаимных «жестов доброй воли».

— То, как мы это делаем, — это не «если вы освободите 17 человек, мы сделаем вот это». Это более гибкий процесс. Это что-то вроде: «Хорошо, вы сделали этот жест доброй воли, теперь мы сделаем жест доброй воли». Потому что они не знают, каким будет наш жест, а мы не знаем, каким — их. Мы все, конечно, имеем представление о том, чего мы хотим и чего хотят они, и это будет прорабатываться со временем, — пояснил Коул.

Представитель президента США подтвердил, что Вашингтон уже сделал ответный шаг — США (сняли санкции https://charter97.org/ru/news/2025/9/11/655372/) с авиакомпании «Белавиа».

— По мере продвижения мы будем двигаться к большой цели, которая нормализует отношения и, надеюсь, вытащит всех заключенных. Я не играю цифрами, и это было успешно, так что я продолжу делать это так же, — заявил Коул.

По его словам, нынешнему освобождению предшествовал прямой контакт между Дональдом Трампом и Лукашенко.

— Я организовал телефонный звонок, который президент Трамп сделал с борта номер один, когда он летел на Аляску. И они очень хорошо поговорили. Цифры [политзаключенных] были озвучены, и они согласились продолжить переговоры, — рассказал Джон Коул.

На вопрос журналиста, не является ли главной целью прекращение репрессий в Беларуси, а не просто нормализация отношений, Джон Коул ответил, что одно должно предшествовать другому. По его логике, без выстраивания рабочих отношений невозможно добиться прекращения репрессий и освобождения людей.

— Одна вещь за раз. Так я веду дела. Конечно, я бы хотел, чтобы все в Беларуси были счастливы, имели все права и все остальное. Но я делаю это шаг за шагом. Сначала нужно запустить отношения, прежде чем это [прекращение репрессий] сможет произойти, — считает Коул.

Он также обозначил следующие шаги в переговорах.

— Чтобы иметь нормальные отношения, обычно нужна и работающая в стране дипмиссия. Так что это будет частью переговоров в ближайшем будущем. Что касается следующих освобождений, я не знаю. Думаю, речь идет о неделях, может быть, месяцах, — подытожил он.

