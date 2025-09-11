закрыть
МИД России призвал Польшу открыть границу с Беларусью

11
  • 11.09.2025, 22:08
  • 3,062
Россияне вдруг обеспокоились обменом товаров.

В МИД России сочли конфронтационным решение Польши закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

«Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес», — утверждают в МИД РФ. Ведомство призвало пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.

Граница страны с Беларусью будет закрыта в ночь на 12 сентября. Решение принято из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

