Польша закрывает границу с Беларусью на неопределенный срок 11.09.2025, 13:06

1,060

Варшава ожидает провокаций.

Решение о закрытии границы с Беларусью принято не только на время учений «Запад-2025», сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мартин Кервинский в интервью радиостанции TOK FM.

По его словам, решение о закрытии границы принято не только на время учений, но и в более широком контексте: «Мы боимся провокаций в широком смысле: усиления миграционного давления, попыток нелегального перехода на польскую территорию, проезда лиц, опасных для безопасности страны. Отсюда такое жесткое решение», — сказал он.

Кервинский подчеркнул, что «закрытие границы — не на время учений, а в связи с ними». «Срок закрытия границы не определен», — добавил он. При этом он заметил, что «граница не будет оставаться закрытой ни на один лишний день».

Министр считает, что это решение оправдано с точки зрения безопасности Польши. «С пятницы по вторник состоится наиболее агрессивная часть учений — маневры, которые фактически имитируют полномасштабный конфликт с силами НАТО, включая территорию Польши», — отметил он.

