Польша полностью закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок 5 12.09.2025, 7:51

2,478

Движение в пунктах пропуска прекратилось в 1.00 по минскому времени.

С 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Движение в пунктах пропуска, в том числе в пассажирском «Бресте», прекратилось в полночь по местному времени (в 1.00 по белорусскому) на неопределенный срок.

«На мосту между Польшей и Беларусью остаются несколько автобусов. Практически все на иностранных номерах. Автобусы будут оформлены на въезд в Беларусь. Пункты пропуска со стороны Республики Беларусь продолжают свою работу», — заявил представитель ГПК Антон Бычковский.

Как сообщили в стриме Госпогранкомитета, фактически пропускать транспорт на польскую сторону прекратили за полчаса до закрытия границы.

За несколько минут до назначенного времени автобусы из Минска, Барановичей и Бреста, уже доехавшие до Варшавского моста и стоящие в так называемом «отстойнике», развернули и отправили обратно.

В 00.16 по польскому времени (1.16 по белорусскому) проезд в «Тересполь» со стороны Беларуси начали перегораживать металлическими щитами и колючей проволокой. Собравшимся на мосту через Западный Буг автобусы пришлось давать задний ход и возвращаться на территорию Беларуси.

Как рассказывал «Первый информационный», последний автобус с польской стороны въехал на территорию Беларуси за 20 минут до закрытия границы. В автобусе находились всего два пассажира и два водителя.

По словам прибывших, большинство пассажиров покинули автобус еще в очереди на польской территории, отчаявшись и понимая, что не смогут въехать в Беларусь. Приехавшим повезло — они остались в транспорте. Среди них — пожилая женщина и молодой человек.

Как ранее сообщили в ГПК, даже после закрытия границы ситуации, где кто-то останется между двух стран, не произойдет, ведь как таковой нейтральной территории не существует.

Лица, прошедшие оформление с белорусской стороны, находятся вблизи госграницы перед шлагбаумом и считаются выехавшими. Однако, если сопредельная сторона не будет пускать людей на свою территорию, они могут вернуться в Беларусь. При этом им нужно пройти пограничный и все виды контроля на въезд, какие обычно предусматриваются для въехавших.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении полностью закрыть границу с Беларусью с 12 сентября. Он объяснил этот шаг растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси и совместными военными учениями «Запад-2025».

10 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский подписал постановление о приостановлении пограничного движения в пунктах пропуска с Беларусью с 00.00 по польскому времени 12 сентября.

Он уточнил, что граница будет закрыта не на время проведения учений «Запад», а в связи с ними: «Срок закрытия границы — бессрочный. Мы будем постоянно анализировать ситуацию».

При этом министр подчеркнул, что польская сторона не намерена «держать границу закрытой даже один день без необходимости».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com