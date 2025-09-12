закрыть
12 сентября 2025, пятница
Местонахождение Николая Статкевича до сих пор неизвестно

  • 12.09.2025, 18:49
Местонахождение Николая Статкевича до сих пор неизвестно

Лидера белорусской оппозиции нет в его доме в Минске.

Лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича нет дома в Минске, и его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщил в Facebook бывший политзаключенный Сергей Марцелев со ссылкой на разговор с женой Статкевича Мариной Адамович.

«По словам супруги политзаключенного Марины Адамович, Статкевича нет дома и ей неизвестно его местонахождение. У меня теплилась надежда, что власти дадут ему возможность жить на свободе, в Минске, пусть и под полицейским надзором. Пока обстоятельства указывают на то, что Николай Викторович опять арестован.

Хотя формально «закрыть» его не за что — 52 узника были помилованы Лукашенко. Обратного процессуального действия процедура помилования, насколько мне известно, не предусматривает», — написал Марцелев.

Он отметил, что Статкевич «всегда умел сломать шаблон сценариям властей». Марцелеву ситуация напоминает превентивный арест политика накануне «Марша нетунеядцев» в 2017 году, когда Статкевича без объяснения причин трое суток продержали в СИЗО КГБ, а пропаганда утверждала, что он «где-то отсиживается».

Партия «Народная грамада» призвала принять незамедлительные меры по установлению местонахождения политика.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. На данный момент неизвестно, где конкретно находится Статкевич, каков его юридический статус и что с ним будет дальше.

