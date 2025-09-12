закрыть
The Times: Лидера «революции Z» в Непале выбрали с помощью ChatGPT

4
  • 12.09.2025, 19:52
  • 2,200
The Times: Лидера «революции Z» в Непале выбрали с помощью ChatGPT
Сушила Карки

Восставшие зумеры, быстро свергнувшие правительство, столкнулись с проблемой при выборе лидера.

Сушила Карки, которую называют главой временного правительства Непала, представляющая восставших на переговорах с военными, была выбрана на эту роль искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Times.

По информации газеты, восставшие зумеры, быстро свергнувшие правительство страны, столкнулись с куда более сложной проблемой при выборе того, кто, по их представлениям, должен возглавить новое временное правительство страны. Они переложили решить эту задачу искусственному интеллекту.

Сначала ChatGPT предложил интернет-форуму «Молодежь против коррупции» четыре возможные кандидатуры — инженера и выпускника Оксфорда Сагара Дхакал, экс-министра образования Суману Шресту, рэпера и по совместительству столичного мэра Балена Шаха и Сушилу Карки, занимавшую в 2016–2017 годах пост председателя Верховного суда страны.

В ходе второго этапа искусственный интеллект попросили указать наиболее подходящую кандидатуру на пост главы временного правительства. «Если бы выбор был за мной, я бы склонился в пользу Сушилы Карки в качестве главы временного правительства», — ответил чат-бот на запрос, добавив, что на роль главы уже постоянного правительства он рекомендовал бы рэпера Шаха.

73-летней Карки уже предложили стать главой временного правительства, и она ответила на него согласием.

