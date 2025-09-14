Названы сроки начала реставрации мельницы в Лошицком парке и Пищаловского замка
- 14.09.2025, 4:47
Власти обещают превратить исторические объекты в часть городской инфраструктуры.
О планах по восстановлению исторических объектов в столичном Лошицком парке и Пищаловского замка рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в интервью телеканалу «Первый информационный».
После завершения реконструкции исторической застройки вблизи Лошицкого парка в нем остаются два объекта, требующие внимания. Это каплица и мельница. По словам В. Кухарева, по ним разрабатывается проектная документация, а приступить к реставрации планируется в 2026 году. В этом помогут найденные изображения, на которых строения запечатлены в первозданном виде.
Кроме того, идет проектирование по Пищаловскому замку, которому в 2025-м исполняется 200 лет. Его собираются реконструировать и включить в экскурсионный маршрут по историческому центру Минска, сделав частью городского пространства.
— Уже в конце года приступим к работам там и, думаю, Пищаловский замок станет украшением города Минска, — пояснил председатель Мингорисполкома. — Там будут объекты общепита, торговли, а также возможность организовывать различные мероприятия. Есть договоренность с нашим рыцарским клубом, который тоже будет их проводить, чтобы дух старины, дух замка сохранялся.