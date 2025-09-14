«Ситуация в белорусской экономике — швах» 1 14.09.2025, 16:56

У режима огромные проблемы.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева:

— Экономика в Беларуси разваливается. Последние новости, которые мне рассказали источники в Беларуси: ситуация в экономике — швах. Тюрьмы, кстати, заполнены сейчас и директорами предприятий, и чиновниками. Много сидит и судей, и прокуроров, и милиционеров. Всем вменяют, особенно силовикам и чиновникам, статью «измена родине».

Это, по сути, 37-й год. Репрессии идут против всех слоев населения. О чем это говорит? О страхе режима, о его неуверенности в себе, о понимании того, что против него все общество. А на экономику очень сильно влияют санкции. Ведь основной экспортной статей этого режима были нефтепродукты, которые шли в Украину и на Запад. Сейчас этих рынков нет.

«Беларуськалий» — абсолютный банкрот. Потому что потеряны рынки сбыта. В Бразилию идет калий из Канады, в Китай и Индию — российский. Портов для транспортировки белорусского калия нет. Раньше весь калий шел в литовскую Клайпеду. В Усть-Лугу не особо-то и пускают белорусов, потому что они конкуренты для России на мировых рынках. Как мне рассказали бывшие работники «Беларуськалия», ситуация плачевная.

Плюс устаревает оборудование, которое невозможно закупить на Западе. Китайское оборудование, например, те же буровые установки, по качеству несопоставимы с немецким. И поэтому сегодня градообразующее предприятие, которое спонсировало огромное количество социальных проектов в Беларуси, в том числе пропагандистские мероприятия, самого Лукашенко, сегодня банкрот. Это значит, что санкции работают. И нужно продолжать давление на режим.

