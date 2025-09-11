Наталья Радина: У Польши есть мощный инструмент для ответа на атаку Путина и Лукашенко 11.09.2025, 10:08

Наталья Радина

Фото: «Белсат»

Почему занервничали белорусские генералы?

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Интервью было записано 10 сентября — в день, когда 19 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Польский премьер Дональд Туск заявил, что многие БПЛА летели напрямую из Беларуси. Наталья Радина говорит об ответственности режима Лукашенко за атаку на Польшу:

— Заявление Минобороны Беларуси, в котором говорится о том, что они «сбивали дроны», как говорят белорусы, «смеху варта». Мы прекрасно понимаем, что никто никакие российские дроны над территорией Беларуси не сбивал.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «чаша терпения Польши в отношении режима Лукашенко переполнилась». В первую очередь он имел в виду, конечно, прилет дронов с территории Беларуси, далее — проведение военных учений «Запад-2025» с агрессивным сценарием, в результате чего Польша намерена закрыть границу с Беларусью.

Также продолжаются атаки мигрантов на границы Польши, а в последнее время они только активизировались.

Продолжается захват заложников. Совсем недавно в Беларуси был арестован польский католический монах Гжегож Гавел, которого белорусские власти обвинили в шпионаже в пользу Польши. Якобы этот монах собирал какую-то информацию о предстоящих белорусско-российских учениях. Совершенно понятно, что это очередной заложник, которых у белорусских властей достаточно много. В том числе — польский журналист Анджей Почобут, который вот уже пятый год находится в белорусской тюрьме, и чьего освобождения добиваются польские власти.

Главный редактор сайта Charter97.org говорит о целях вторжения российских дронов в Польшу:

— Такой массированной атаки до сих пор не было. Хорошо, что с ней справилась польская ПВО, польская и союзная авиация. А что будет, давайте себе представим, если полетит 400, 500, 600, 800 дронов, которые практически каждую ночь атакуют территорию Украины? Мы понимаем, с какой целью эти дроны летели в Польшу. Это проверка НАТО на прочность и готовность защищать своих союзников. А также, я предполагаю, это шантаж Европы с целью заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Потому что Польша сегодня — это крупнейший логистический хаб, через территорию Польши идут вооружения в Украину. И вот это, возможно, попытка запугать Запад и сказать: «Прекратите поддержку Украины, иначе будем вас атаковать». Но, конечно, ни в коем случае нельзя поддаваться на этот шантаж, ведь в противном случае нападение на Европу неминуемо.

Наталья Радина считает, что Варшава может ответить на провокации Путина и Лукашенко:

— Если будет эскалация, если количество дронов, которые будут лететь в Польшу, увеличится, если это будут, опять же, ракеты, никто не будет слушать, как белорусское Минобороны оправдывается. Конечно же, будут нанесены ответные удары по военным объектам в Беларуси.

Путин сознательно идет на эскалацию. Он прекрасно видит, что Европа пока еще не готова к войне, и также видит, что не готов к каким-либо решительным действиям президент США Дональд Трамп. По сути, Трамп своей нерешительностью, своим нежеланием вводить серьезные санкции против России, своим нежеланием помогать Украине, дает российскому диктатору карт-бланш для нападения на Европу.

Буквально на днях была совершенно дикая новость, что на фоне учений «Запад-2025» (мы знаем их сценарий, что, возможно, также будет отрабатываться прорыв к Сувалскому коридору, будет отрабатываться применение ядерного оружия) Пентагон прекращает военную поддержку стран Балтии.

Ну что это, как не приглашение Путину к агрессии? Совершенно дикая политика. Не понимаю вообще, кто принимает эти решения, что эти люди знают о происходящем в мире.

Белорусская журналистка прокомментировала нервную реакцию главы Генштаба Павла Муравейко, который оправдывался за вторжение дронов с территории Беларуси:

— Думаю, что они перепуганы в связи с заявлением польских властей о намерении закрыть границу с Беларусью. Граница закрывается из-за проведения военных учений «Запад-2025». Мы знаем, когда эта граница закроется — в ночь с 12 на 13 сентября, а когда она откроется — точно неизвестно. Учения будут проходить с 12 по 16 сентября, но не исключено, особенно с учетом атаки дронов, что граница останется закрытой.

Закрытие границы – очень сильный рычаг давления на режим Лукашенко. Если торговая блокада продлилась бы дольше, от режима можно добиться многих уступок.

Можно добиться и выхода Беларуси из войны с Россией против Украины, можно добиться освобождения всех политических заключенных. Гораздо быстрее, чем это сделает Трамп, который постоянно делает комплименты Лукашенко, но пока политзаключенные не выходят на свободу, а буквально на днях пришла новость, что один из узников совести (кстати, гражданин России, проживающий с детства в Беларуси), умер от пыток.

Можно добиться освобождения политзаключенных, можно даже добиться отставки Лукашенко, если ввести тотальную торговую блокаду, если перекрыть движение грузов по железной дороге и по автодорогам. Почему? Потому что Беларусь – это единственный сухопутный коридор для китайских товаров в Европу.

Главный редактор сайта Charter97.org рассказала об опасности военных учений «Запад-2025», которые начнутся в Беларуси уже завтра:

— Возможно, с 12 по 16 сентября непосредственных атак на территорию Украины и стран НАТО не будет. Вспомните, как это было в 2022 году. Учения «Запад» начались в декабре 2021 года, закончились — в январе 2022-го, само нападение произошло в феврале, когда войска то ли входили, то ли выходили — были непонятные перемещения. Хотя официальные лица говорили, что «все нормально, войска выходят». Учения могут быть поводом для накопления российской военной техники и личного состава в Беларуси. Мы же не знаем, сколько российских военных на белорусской территории сегодня. Говорится: 30 тысяч военных примут участие в белорусско-российских учениях. Из них — восемь тысяч на территории Беларуси. Мы не знаем, сколько там «зеленых человечков», сколько людей в штатском, которые расселились по съемным квартирам во многих городах Беларуси, о чем мы получаем информацию. Количество российских военных на территории Беларуси неизвестно, не говоря уже о том, что могут прилететь военные самолеты с большим количеством военных. Опасность, безусловно, есть.

Наталья Радина рассказала о своей первой реакции на новость о вторжении российских дронов с территории Беларуси в Польшу:

— Первые мои мысли: а поймет ли Запад в результате этой атаки, насколько ошибочной была его политика в отношении Беларуси на протяжении последних 30 лет. Украинцы поняли, что такое режим Лукашенко только в феврале 2022 года. До этого, сколько я с коллегами не приезжала в Украину, начиная с 2014 года, сколько мы не говорили о том, какие угрозы несет режим Лукашенко для самой Украины, нас никто не хотел слушать. Потому что важнее была торговля с этим режимом.

Я очень надеюсь, что Запад поймет, насколько стратегически важна территория Беларуси. Что нужно серьезно думать о том, как освободить страну. Насколько удобный это плацдарм сегодня для Путина. И если освободить его от российских войск, от российского влияния, это поможет и Украине победить в этой войне, и Западу обеспечить свою безопасность.

Как это сделать? На данном этапе мы не будем обсуждать военные методы, но в случае эскалации возможен и вход войск НАТО на территорию Беларуси, и ее военное освобождение. На данном этапе ни в коем случае нельзя ослаблять санкционное давление на режим Лукашенко, а только его усиливать, вплоть до торговой блокады.

Потому что экономика в Беларуси разваливается. Последние новости, которые мне рассказали источники в Беларуси: ситуация в экономике — швах. Тюрьмы, кстати, заполнены сейчас и директорами предприятий, и чиновниками. Много сидит и судей, и прокуроров, и милиционеров. Всем вменяют, особенно силовикам и чиновникам, статью «измена родине».

Это, по сути, 37-й год. Репрессии идут против всех слоев населения. О чем это говорит? О страхе режима, о его неуверенности в себе, о понимании того, что против него все общество. А на экономику очень сильно влияют санкции. Ведь основной экспортной статей этого режима были нефтепродукты, которые шли в Украину и на Запад. Сейчас этих рынков нет.

«Беларуськалий» — абсолютный банкрот. Потому что потеряны рынки сбыта. В Бразилию идет калий из Канады, в Китай и Индию — российский. Портов для транспортировки белорусского калия нет. Раньше весь калий шел в литовскую Клайпеду. В Усть-Лугу не особо-то и пускают белорусов, потому что они конкуренты для России на мировых рынках. Как мне рассказали бывшие работники «Беларуськалия», ситуация плачевная.

Плюс устаревает оборудование, которое невозможно закупить на Западе. Китайское оборудование, например, те же буровые установки, по качеству несопоставимы с немецким. И поэтому сегодня градообразующее предприятие, которое спонсировало огромное количество социальных проектов в Беларуси, в том числе пропагандистские мероприятия, самого Лукашенко, сегодня банкрот. Это значит, что санкции работают. И нужно продолжать давление на режим.

