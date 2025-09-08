закрыть
8 сентября 2025, понедельник
В колонии умер политзаключенный Андрей Поднебенный

  8.09.2025, 12:16
В колонии умер политзаключенный Андрей Поднебенный
Андрей Поднебенный

Он отбывал наказание в могилевской ИК-15.

Умер 36-летний политзаключенный Андрей Поднебенный, осужденный на 16 лет и 8 месяцев колонии, об этом сообщила в «Фейсбуке» мама Андрея.

«Радует одно, что более никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном», — написала она.

Как сказано в посте, Андрей умер 3 сентября.

Андрей Поднебенный отбывал наказание в могилевской ИК-15. В 2022 году его осудили по шести уголовным статьям — об «умышленном уничтожении имущества» (статья 218 УК), «оскорблении Лукашенко и представителя власти» (статьи 368 и 369 УК), «разжигании вражды» (статья 130 УК), создании «экстремистского формирования» (статья 361-1 УК), «акте терроризма» (статья 289 УК) и содействии «экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК).

По информации правозащитников, у Андрея — российское гражданство, но с шести лет он живет в Беларуси по виду на жительство

Отметим, число известных СМИ случаев смерти политзаключенных — более 10.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.

20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

10 апреля 2024 года в брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ Александр Кулинич.

1 ноября 2024 года умер 22-летний Дмитрий Шлетгауэр — гражданин России.

