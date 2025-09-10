Глава МИД Польши: Надеюсь, Лукашенко поймет, что чаша нашего терпения переполнилась 13 10.09.2025, 18:31

Радослав Сикорский заявил, что полет дронов из Беларуси был спланированной акцией.

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский прокомментировал ночной инцидент с российскими беспилотниками и решение о закрытии белорусско-польской границы. По его словам, тот факт, что дроны летели с территории Беларуси доказывает преднамеренность атаки. Сикорский заявил, что чаша терпения Польши по отношению к Беларуси переполнилась.

Радослав Сикорский уверен, что ночной инцидент с беспилотниками не был случайностью.

— То, что они [дроны] прилетели со стороны Беларуси, — это дополнительный фактор, позволяющий считать, что это была запланированная акция, — заявил глава польской дипломатии.

Он пояснил, что если это бы был сбой или случайность, то дроны бы залетали с территории Украины, где идут активные боевые действия. Белорусское направление, по мнению польского министра, указывает на спланированный и целенаправленный характер провокации.

Сикорский также обвинил официальный Минск в целой серии «враждебных шагов», результатом чего, по его словам, и стало решение о полном закрытии границы. Среди основных претензий Варшавы к Минску министр назвал:

нарушение прав польского меньшинства, преследование активистов и содержание в тюрьмах поляков, включая журналиста Анджея Почобута;

«захват заложников, таких как недавний польский путешественник-кармелит» Гжегож Гавел;

организация гибридной атаки на границе с помощью мигрантов, что стоило Польше «сотен миллионов евро»;

проведение совместных с Россией военных учений «Запад-2025» с агрессивным сценарием.

— Надеюсь, Александр Лукашенко поймет, что чаша [нашего] терпения переполнилась, — заключил глава польского МИД.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину в воздушное пространство Польши залетели беспилотниками. Для их уничтожения была задействована военная авиация. В целях безопасности временно закрывали аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, значительная часть БПЛА летела из Беларуси. Всего было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства.

Накануне инцидента премьер-министр Дональд Туск объявил о решении полностью закрыть границу с Беларусью с полуночи 12 сентября.

