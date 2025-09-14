Зеленский: ВСУ «держат в поле зрения» порт Усть-Луга 2 14.09.2025, 21:17

Украина продолжит бить по российской нефтяной отрасли.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецназ Службы безопасности Украины, который нанес существенный ущерб крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтийском море в Приморске, а также заверил, что украинцы «держат в поле зрения» порт Усть-Луга.

«Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну. Российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов.

Спасибо спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок».

Напомним, 12 сентября украинские дроны ударили по нефтеналивному порту «Приморск», загорелся один из кораблей.

