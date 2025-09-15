МИД Украины: Позорным является не только факт встречи с Сальдо, но и высказывания Лукашенко 1 15.09.2025, 19:04

Владимир Сальдо

Украинский МИД отреагировали на встречу Лукашенко с российским гауляйтером Херсонской области.

Встреча Александра Лукашенко с главой оккупационной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо — это «очередное проявлением грубого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины». Так в МИД Украины прокомментировали прошедшие 15 сентября переговоры в Минске.

«Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы „новом регионе“ России, готовности способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Там напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами ничтожны и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства. И добавили, что Украина «оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции беларусского режима» за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генереальной Ассамблеи ООН.

«Вызывает особое удивление бред Александра Лукашенко о том, что он „советский человек“, для которого Украина и Херсонщина „также его земля“. Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на мусорнике истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, встречавшихся сегодня в Минске. Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах», — заявили в МИД.

Напомним, Александр Лукашенко 15 сентября встретился с главой оккупационной администрации Херсонской области Украины Владимиром Сальдо и пообещал «всячески способствовать развитию» региона, часть которого захватила Россия. Сальдо также опубликовал фотографии визита на завод «Амкодор» и ОАО «Белорусское оптико-механическое объединение».

Отметим, это первый случай, когда Лукашенко ведет переговоры с представителем оккупационной администрации Херсонской области Украины. При этом он неоднократно встречался с главой самопровозглашенной «ДНР» Денисом Пушилиным.

