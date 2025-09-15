Гауляйтер Сальдо захотел отдать часть побережья Херсонской области режиму Лукашенко 15.09.2025, 19:24

Под «санатории» на побережье Азовского и Черного морей.

Оккупационные власти Херсонщины готовы предоставить режиму Лукашенко часть морского побережья под строительство «санаториев». Об этом пропагандистам заявил российский гауляйтер региона Владимир Сальдо после встречи с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

По словам гауляйтера, Херсонская область может предоставить белорусским властям места для отдыха на побережье Азовского и Черного морей. «Мы говорили про восстановление системы отдыха, санаторно-курортного лечения… Передадим часть побережья, чтобы Беларусь построила там свои базы, санатории», — цитирует слова господина Сальдо госагентство БелТА.

Как сообщал Charter97.org, МИД Украины резко осудил встречу гауляйтера Сальдо и Лукашенко.

