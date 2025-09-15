закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гауляйтер Сальдо захотел отдать часть побережья Херсонской области режиму Лукашенко

  • 15.09.2025, 19:24
Гауляйтер Сальдо захотел отдать часть побережья Херсонской области режиму Лукашенко

Под «санатории» на побережье Азовского и Черного морей.

Оккупационные власти Херсонщины готовы предоставить режиму Лукашенко часть морского побережья под строительство «санаториев». Об этом пропагандистам заявил российский гауляйтер региона Владимир Сальдо после встречи с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

По словам гауляйтера, Херсонская область может предоставить белорусским властям места для отдыха на побережье Азовского и Черного морей. «Мы говорили про восстановление системы отдыха, санаторно-курортного лечения… Передадим часть побережья, чтобы Беларусь построила там свои базы, санатории», — цитирует слова господина Сальдо госагентство БелТА.

Как сообщал Charter97.org, МИД Украины резко осудил встречу гауляйтера Сальдо и Лукашенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук