В минском метро потерялась девочка 2 16.09.2025, 17:51

2,060

Что с ней произошло?

Вчера в столичном метро потерялась 9-летняя девочка. Ее около часа искала мама и, отчаявшись, позвонила в милицию. Рассказываем, что было дальше.

Малышка потерялась на одной из станций минского метро. Она рассказала, что папа оставил ее на платформе ждать маму, которая должна была приехать буквально с минуты на минуту и выйти из «головы поезда».

«Однако вот беда: малышка не знала, что такое „голова поезда“, прождала маму около часа, после чего попросила помощи у проходившей женщины. Та обратилась в милицию. Несмотря на то что девочка не знала номеров телефонов мамы и папы, а также адреса проживания, милиционеры установили родителей школьницы и привезли ее домой», — сообщает пресс-служба МВД.

