17 сентября 2025, среда
Лукашенко высказался о Статкевиче

  • 17.09.2025, 21:07
  • 5,494
Лукашенко высказался о Статкевиче
Николай Статкевич

Диктатор фактически признал, что лидер белорусской оппозиции находится в тюрьме.

Лукашенко на встрече со своим идеологическим активом посвятил обсуждению героического поступка Николая Статкевича. Диктатор фактически признал, что он сейчас находится в тюрьме.

Лукашенко заявил, что политик находился в нейтральной зоне, после чего вернулся в Беларусь.

При этом Лукашенко не рассказал конкретно, где находится Статкевич, о котором уже почти неделю нет вестей.

