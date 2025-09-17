Лукашенко высказался о Статкевиче

Лукашенко высказался о Статкевиче5
Диктатор фактически признал, что лидер белорусской оппозиции находится в тюрьме.
Лукашенко на встрече со своим идеологическим активом посвятил обсуждению героического поступка Николая Статкевича. Диктатор фактически признал, что он сейчас находится в тюрьме.
Лукашенко заявил, что политик находился в нейтральной зоне, после чего вернулся в Беларусь.
При этом Лукашенко не рассказал конкретно, где находится Статкевич, о котором уже почти неделю нет вестей.