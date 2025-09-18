Новый маркетплейс в Беларуси встретили со скепсисом 3 18.09.2025, 11:59

3,388

Цены вызывают много вопросов.

В Беларуси презентовали новый маркетплейс «We Are», где собраны только товары местных мастеров. Сейчас на площадке около 30 брендов одежды, сумок и аксессуаров. Всё работает по привычной схеме: кладёшь товар в корзину, оформляешь доставку, получаешь заказ через почту или курьера. Создатели говорят, что трудились над проектом пару лет и вложили немалые деньги, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Но вот сами белорусы встречают новость без особого восторга. Многие пишут, что это вовсе не маркетплейс, а просто сайт с продукцией пары десятков компаний. Люди удивляются, почему на разработку ушло столько времени и средств, если похожее можно собрать на бесплатном движке. Плюс цены сразу вызывают вопросы: самая простая футболка для мужчин стоит от 95 рублей. Для большинства покупателей это кажется перебором.

