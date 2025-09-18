Очередь на границе с Литвой увеличилась в десять раз 18.09.2025, 12:49

Польская граница остается закрытой.

За сутки очередь перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) увеличилась с 30 до 300 легковых авто.

Очередь грузового транспорта перед литовскими пунктами пропуска также увеличилась — с 850 до 950 фур. Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию всего 15% грузовиков от нормы.

Напомним, в ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за учений «Запад-2025». Варшава заявила, что граница останется закрытой до специального распоряжения. Польские власти добиваются от Лукашенко прекращения гибридных атак и освобождения узников режима.

