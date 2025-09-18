закрыть
18 сентября 2025, четверг, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью

9
  • 18.09.2025, 10:20
  • 12,794
Глава МИД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Китай обещал провести с Лукашенко «откровенный разговор».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Polsat рассказал о разговоре с главой китайской дипломатии Ван И, который состоялся 15 сентября. По словам министра иностранных дел, разговор шел и о границе с Беларусью.

На уточняющий вопрос о том, что Китай хочет открытой границы между Беларусью и Польшей, Сикорски отметил, что польским условием является безопасность на рубежах.

«Это в определенном смысле очень просто. Если через эту границу можно проезжать, то не могут там рыскать банды псевдобеженцев, подгоняемые Лукашенко. Она должна быть безопасна и вдоль, и поперек», — сказал Сикорский.

Издание Nesweek со ссылкой на источники в польском МИД пишет, что глава китайской дипломатии Ван И дал понять Сикорскому, что власти КНР «проведут откровенный разговор с Лукашенко» по поводу ситуации на польской границе.

Напомним, накануне учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с Беларусью, перекрыв сухопутный коридор для китайских грузов в Европу.

Варшава добивается от Лукашенко прекращения гибридных атак и освобождения узников режима.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин