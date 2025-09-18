Глава МИД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью

Глава МИД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью9
Китай обещал провести с Лукашенко «откровенный разговор».
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Polsat рассказал о разговоре с главой китайской дипломатии Ван И, который состоялся 15 сентября. По словам министра иностранных дел, разговор шел и о границе с Беларусью.
На уточняющий вопрос о том, что Китай хочет открытой границы между Беларусью и Польшей, Сикорски отметил, что польским условием является безопасность на рубежах.
«Это в определенном смысле очень просто. Если через эту границу можно проезжать, то не могут там рыскать банды псевдобеженцев, подгоняемые Лукашенко. Она должна быть безопасна и вдоль, и поперек», — сказал Сикорский.
Издание Nesweek со ссылкой на источники в польском МИД пишет, что глава китайской дипломатии Ван И дал понять Сикорскому, что власти КНР «проведут откровенный разговор с Лукашенко» по поводу ситуации на польской границе.
Напомним, накануне учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с Беларусью, перекрыв сухопутный коридор для китайских грузов в Европу.
Варшава добивается от Лукашенко прекращения гибридных атак и освобождения узников режима.