МВД Польши сделало новое заявление по границе с Беларусью 16.09.2025, 14:18

Граница закрыта «до особого распоряжения».

Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило о закрытии польско-белорусской границы до особого распоряжения. В ведомстве отметили, что решение продиктовано заботой о безопасности польских граждан.

Как добавили представители министерства, обеспечение безопасности жителей страны — главный приоритет. Закрытие границы связано с российско-белорусскими манёврами «Запад-2025», что не означает автоматического открытия границы сразу по завершении этих учений.

«Мы возобновим движение тогда, когда граница будет полностью безопасна, и это подтвердят сведения, переданные службами. Мы понимаем, что приостановка пограничного движения — вызов для перевозчиков, которые вынуждены использовать, например, пограничные переходы в Литве для выполнения перевозок»», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что с учётом экономических вопросов приложит усилия, чтобы период закрытия границы был как можно менее обременительным для предпринимателей. «Убытки будут оценены, когда станет известно, как долго граница останется закрытой. Тогда министерства смогут подготовить соответствующую сводку. На этой основе правительство будет принимать решения о возможной поддержке отдельных отраслей промышленности», — говорится в сообщении.

