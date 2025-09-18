закрыть
18 сентября 2025, четверг
Политолог: Надежды Фицо и Орбана на Трампа рушатся

  • 18.09.2025, 14:00
Политолог: Надежды Фицо и Орбана на Трампа рушатся
Григорий Месежников

Белый дом требует полного отказа от закупок российской нефти.

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум странам НАТО по закупкам российской нефти, чем поставил в неудобное положение премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо.

Как требование президента США полностью отказаться от российской нефти может ударить по Фицо и Орбану? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Во-первых, нужно сказать, что здесь более широкий контекст очень важен, потому что, с одной стороны, так и должно быть: члены ЕС, НАТО, западное сообщество демократических стран должны отказаться от покупки энергетического сырья в России. И, кстати, к этому уже дело идет. Я недавно видел статистику, где было показано, что закупки газа и нефти в России со стороны Европейского союза драматически снизились.

Но это все еще исчисляется, если я не ошибаюсь, миллиардами. Возможно, даже несколькими десятками миллиардов евро. Российскую нефть страны Евросоюза все еще покупают, особенно Словакия и Венгрия. Если посмотреть на долю российского сырья в энергетической торговле Венгрии и Словакии, она остается достаточно высокой. В принципе, требование Трампа находится в соответствии с общеевропейской политикой.

Но, с другой стороны, понятно, что Дональд Трамп – политик транзакций, и я думаю, что это звучит так: «Если вы это не сделаете, то и мы этого не будем делать. Мы не будем вводить санкции против России, мы не будем вводить санкции против государств, которые с Россией торгуют».

Мне кажется, что это, во-первых, не совсем реалистический подход, потому что какое-то время нужно, даже если бы сегодня Словакия и Венгрия приняли такое решение. Я поддерживаю такое решение, но все-таки оно потребовало бы времени на перепрофилирование. Другое дело, что время было потеряно. Здесь есть свой подвох. И нам, людям, которые следят за внешней политикой, кажется, что это может быть очередным шагом Дональда Трампа, чтобы Соединенные Штаты не приступили к радикальным шагам. Это может быть отвлекающий маневр или отговорка. Но посмотрим, как это будет обставляться далее: насколько Америка действительно будет подходить к этому серьезно, будет ли требовать, будут ли переговоры. Хотя мне трудно представить, каким образом это все будет организовано именно с точки зрения координации с Соединенными Штатами. В любом случае, всем европейским странам необходимо отключиться от энергетической торговли с Россией.

Что касается влияния на Словакию и Венгрию, конечно, перепрофилирование энергетических поставок может быть связано с временными экономическими трудностями. Это потребует времени, даже если бы сегодня было принято решение отказаться от нефти и газа. Кстати, с газом уже произошло сокращение, а по нефти – еще не совсем. Это может повлиять на общую ситуацию, но я, честно говоря, не ожидаю, что это сделают Орбан и Фицо. Они будут искать шаги, которые позволят им продолжать пользоваться поставками российского сырья.

Здесь есть определенная ирония судьбы. Именно Виктор Орбан, а в последнее время Роберт Фицо, всегда позиционировали себя как политики, имеющие союзнические отношения с Трампом или демонстрирующие симпатии к нему. Фицо был на конференции в Вашингтоне после того, как Трамп вступил в должность, и демонстрировал свою близость к нему.

Это, конечно, создает не очень хорошее впечатление, особенно сейчас в Словакии. Демонстрация симпатий к Дональду Трампу и попытка избавиться от антиамериканизма, который раньше был характерен для партии «Смер», выглядят сомнительно. Может быть, теперь они снова вернутся к этому антиамериканизму и не будут считать Дональда Трампа политиком, который все может решить. Роберт Фицо несколько раз говорил, что Трамп и Путин договорятся, завершат войну, а Европейский союз будет исключен из этого процесса. И что это даже справедливо: мол, ЕС вел себя неправильно, поддерживал Украину, а надо было стремиться к миру. Трамп, по его мнению, к этому стремится, а с Путиным договорится.

Теперь ясно, что это были утопические представления. И если Трамп действительно будет давить, то это неприятно и для Путина, и для Орбана. Но перепрофилирование энергетики в долгосрочной перспективе может иметь только положительные последствия. Да, будут временные недостатки, затраты, потребуются инвестиции в инфраструктуру, но уровень энергетической безопасности, особенно для Словакии, повысится. Мы станем более независимыми от России. А Россия всегда использовала поставки сырья как оружие – инструмент политического, экономического и гибридного давления. То есть отказ от российского сырья – это укрепление позиций стран-получателей.

— Если Евросоюз примет решение полностью отказаться от российской нефти, могут ли Фицо и Орбан пойти на открытый конфликт с Брюсселем?

— Они могут пойти на конфликт с Брюсселем. Но дело в том, что это общая позиция Евросоюза. Политическое решение об отказе от поставок уже было принято. Фицо вступал в конфликт с Евросоюзом, когда призывал давить на Зеленского, чтобы он возобновил поставки газа. Но этого не произошло. Евросоюз заявил, что будет искать альтернативы. Словакию в этом не поддержали, потому что решение об отказе уже принято.

Фицо, я думаю, способен пойти на конфликт с Евросоюзом. Тем более, что у нас выборы через два года, но ситуация все время предвыборная. Сейчас продолжаются митинги, и Фицо может использовать их как козырь в общении с избирателями. Среди его сторонников отношение к России более положительное, чем в среднем по стране, а недоверие к Западу и Украине выше. Поэтому он может утверждать, что экономические проблемы создаются из-за несправедливого отношения Евросоюза к Словакии, а он с этим борется.

— В Словакии тем временем не утихают массовые протесты. Какие ключевые требования выдвигают протестующие? Можно ли говорить, что они выходят уже не только против «мер жесткой экономии», но и против пророссийской ориентации Фицо?

— Против пророссийской ориентации протестуют постоянно. Это началось уже через несколько месяцев после вступления правительства в должность, в начале 2024 года. С этим связаны и антидемократические эксцессы. А в этом году тема пророссийской политики и отказа поддерживать Украину звучит особенно сильно.

Сейчас к этому прибавилось недовольство экономической политикой. Так называемая «консолидация общественных финансов» – это, по сути, затягивание поясов. Для оппозиции это удобная мишень, и люди понимают, о чем идет речь. Но митинги продолжаются и с другими требованиями: Словакия – это Европа, поддержка Украины, прекращение заигрываний с Россией.

Пока протесты собирают немало людей, но не критическое количество, чтобы изменить политику правительства. Хотя их число растет: в Братиславе на прошлой неделе было около 10 тысяч, а несколько дней назад – уже 18 тысяч. До недавнего времени митинги организовывались гражданскими ассоциациями и инициативами. Но на прошлой неделе руководство взяли политические партии, они начали действия, направленные на координацию и создание альянсов. По их составу можно понять, какие партии войдут в будущее правительство, если будут выборы – досрочные или плановые.

Сейчас политические партии активно подключились. В некоторых городах манифестации все еще организуют гражданские объединения, но и там подключаются партии. Поэтому я ожидаю, что количество участников будет расти.

