Трамп поставил Орбана и Фицо в неудобное положение 16.09.2025, 15:47

Дональд Трамп

Президент США выдвинул ультиматум по закупкам российской нефти.

Президент США Дональд Трамп обострил вопрос санкций против России, заявив, что готов поддержать новые ограничения лишь при условии полного отказа стран НАТО от закупок российской нефти, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Его пост в соцсети Truth Social напрямую ударил по премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо — единственным лидерам ЕС, которые продолжают опираться на российские поставки.

«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО перестанут покупать ее нефть. Просто скажите — и мы начнем», — написал Трамп.

Если в 2022 году доля российской нефти в импорте ЕС составляла 27%, то к 2024 году она снизилась до 3%. Практически все это — поставки в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба».

Теперь, отмечают аналитики, последствия могут быть двоякими. Во-первых, Брюссель получает дополнительный рычаг давления на Будапешт и Братиславу, если они будут сопротивляться требованиям Евросоюза, то куда труднее будет игнорировать требования Трампа, с которым оба лидера поддерживают дружеские отношения.

Во-вторых, сигнал получили и в Киеве. Украина может перекрыть «Дружбу», что фактически лишит Венгрию и Словакию российского топлива. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто признал: если поставки прекратятся, то альтернативных источников у стран просто нет.

Орбан и Фицо, как ожидается, будут громко протестовать, но их возможности ограничены. Фактически Трамп сделал их зависимыми не только от решений Брюсселя и Киева, но и от собственной политической линии.

