18 сентября 2025, четверг, 16:05
Белорусские дроны пытались вторгнуться в Польшу

  • 18.09.2025, 15:52
  • 2,700
Белорусские дроны пытались вторгнуться в Польшу

Граница останется закрытой.

Во время конференции в Люблине министра внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервиньского спросили о сроках открытия пограничных переходов с Беларусью, сообщает wp.pl.

Он отметил, что граница будет вновь открыта только тогда, когда будет полная уверенность в отсутствии угроз и провокаций для Польши. При этом Кервиньский подчеркнул, что Пограничная служба зафиксировала повышенную активность дронов:

— Сегодня ночью Пограничная служба наблюдала повышенную активность белорусских и российских дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Видно, что ситуация на польско-белорусской границе по-прежнему очень и очень напряжённая. Если мы получим от служб информацию, что всё становится безопасным, тогда мы откроем границу, — подчеркнул Кервиньский.

Напомним, накануне учений «Запад-2025», в ночь на 12 сентября, Польша закрыла границу с Беларусью, перекрыв сухопутный коридор для китайских грузов в Европу.

Варшава добивается от Лукашенко прекращения гибридных атак и освобождения узников режима.

