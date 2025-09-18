Белорусские дроны пытались вторгнуться в Польшу
- 18.09.2025, 15:52
Граница останется закрытой.
Во время конференции в Люблине министра внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервиньского спросили о сроках открытия пограничных переходов с Беларусью, сообщает wp.pl.
Он отметил, что граница будет вновь открыта только тогда, когда будет полная уверенность в отсутствии угроз и провокаций для Польши. При этом Кервиньский подчеркнул, что Пограничная служба зафиксировала повышенную активность дронов:
— Сегодня ночью Пограничная служба наблюдала повышенную активность белорусских и российских дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Видно, что ситуация на польско-белорусской границе по-прежнему очень и очень напряжённая. Если мы получим от служб информацию, что всё становится безопасным, тогда мы откроем границу, — подчеркнул Кервиньский.
Напомним, накануне учений «Запад-2025», в ночь на 12 сентября, Польша закрыла границу с Беларусью, перекрыв сухопутный коридор для китайских грузов в Европу.
Варшава добивается от Лукашенко прекращения гибридных атак и освобождения узников режима.