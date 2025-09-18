«Закрытие границы сильно подействует на Лукашенко» 18.09.2025, 16:49

1,904

Владимир Фесенко

К давлению могут подключиться США.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский политолог Владимир Фесенко:

— Закрытие границы — это демонстрация еще и того, что есть риски эскалации. В Польше, странах Балтии, Финляндии, уже знают, что и Беларусь, и Россия используют мигрантов как инструмент гибридной войны и для давления на соседние страны. В данном случае это очень актуально.

Считаю, что действия польской страны абсолютно логичны, потому что недавний инцидент с проникновением российских дронов в воздушное пространство Польши создал очень громкий международный скандал и продемонстрировал серьезные риски для Варшавы и других стран НАТО.

Это сигнал со стороны Польши: если вы так грубо нарушаете наше воздушное пространство, сейчас военные учения проходят, поэтому мы страхуемся. Вторая проблема — это мигранты.

Поэтому здесь, думаю, что польская дипломатия передала китайцам, что если Беларусь хочет, чтобы граница была открыта, тогда должны быть соответствующие конструктивные действия. Думаю, что давление на Лукашенко будет не только через Китай, а и через США. Обратите внимание, когда случился этот инцидент в польском воздушном пространстве, то Беларусь сразу же стала заявлять, что «мы предупредили поляков». «Мы там даже сбили дроны, которые летели в сторону Польши».

Это не случайно. Это были показательные жесты. «Мы не хотим с вами ссориться». Закрытие границы, конечно же, имеет очень сильное экономическое воздействие на Беларусь. Китайцы могут найти другие варианты доставки своих товаров в Европу. Не только по этому маршруту.

Да, конечно, может быть определенное удорожание, но есть и другие варианты. Но для польской стороны сейчас очень важно показать: вы хотите, чтобы нормально осуществлялась эта торговля через Беларусь? Окей. Но тогда объясните на пальцах Лукашенко, что он должен соблюдать определенное правило, не должен вести против нас гибридную войну.

Скажу, что на самом деле визит Ван И очень важен, потому что, мне кажется, в Китае начали понимать, что они перегнули палку со своим военным парадом. Конечно, надо же было им покрасоваться, показать, какие они крутые. Но они, скажем так, создали очень много негативных эмоций в адрес Китая. И, кстати, подтолкнули Путина к усилению агрессии.

Путин решил подражать и Си Цзиньпину, тоже решил демонстрировать, «какой он крутой», только в виде военных действий и в виде провокации против Польши. Вот теперь Китай, думаю, хочет смягчить эту ситуацию, показать, что они не отходят от миротворчества.

Думаю, что мы в ближайшее время увидим инициативу Китая, снова напоминание, что они за мир, за прекращение войны в Украине. Возможно, такие сигналы и через Сикорского будут.

Не исключаю, что сейчас Китай начнет сглаживать те негативные эмоции, то напряжение, те опасения, которые возникли в Европе по отношению к Китаю после парада в Пекине 3 сентября.

