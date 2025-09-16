«На Лукашенко будут давить не только через Китай» 16.09.2025, 13:45

3,152

Европа ожидает эскалации на границе с Беларусью.

К российско-белорусским учениям «Запад-2025» присоединилась Индия. Участие символическое — 65 человек, но западные СМИ называют этот шаг пересечением «красных линий».

Что означает этот сигнал? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Это сигнал Индии американцам. Если будете давить на нас дальше, мы будем еще сильнее сближаться, в том числе в военном смысле, с Россией и Беларусью. А ведь эти страны еще и союзники Китая, что не менее важно.

Это также сигнал европейцам. Мол, если вы будете действовать против нас, как американцы, то имейте в виду, что мы будем поддерживать те страны, которые вы рассматриваете как военную угрозу для себя.

— Почему Индия сейчас посылает такие сигналы?

— Буквально на днях Трамп в своей риторической политической игре с Европой по поводу санкций против России предложил такую циничную, манипулятивную идею, которая не будет реализована. Но это стиль Трампа.

Он сказал европейцам: если вы хотите от меня санкций против России, то сначала введите вторичные санкции против Индии и Китая. Формально это касается закупки этими странами российской нефти.

Вроде бы все правильно. Но мы же видим, что вторичные санкции американцев против Индии на самом деле были введены не только и не столько из-за того, что Нью-Дели закупает российскую нефть, а, скорее всего, это был инструмент давления, чтобы Индия открыла свой внутренний, аграрный рынок для США.

Мы видим противоположный результат. Индия не прекратила покупать российскую нефть. Да, там есть колебания, может быть договорятся и постепенно начнут снижать закупки. Это было бы позитивным результатом. Но пока прямого результата от давления Трампа нет. Наоборот, есть негативный политический результат — сближение Индии с Китаем и с Россией, в том числе в виде этого символического участия в военных учениях.

Но европейцам предлагают вводить еще санкции против Китая, при этом сами американцы санкции против Пекина вводить не собираются. Наоборот, они договариваются по торговым вопросам, договорились о том, чтобы TikTok купить, торговое перемирие продолжается. Поэтому, к сожалению, со стороны Трампа это циничная игра.

В любом случае, какие бы ни были мотивы индийского правительства, считаю, что это ошибка. Большая ошибка с их стороны. Во-первых, эти действия показывают, что Индия при нынешнем правительстве не является надежным и последовательным партнером.

Да, есть торговые противоречия, но они есть и между США и Европой. Это такая ситуация в современном мире, которая может возникать и между партнерами. Но если вы так демонстрируете готовность прислать даже символически свои войска на территорию страны, которая воюют против Украины, нарушает международное право, это сигнал о том, что вы тоже, скажем так, закрываете глаза на нарушение международного права и готовы играть в такие же циничные игры.

Поэтому это снижает уровень доверия к Индии. В первую очередь, с нашей стороны. Думаю, со стороны тех европейских стран, которые граничат с Беларусью и Россией.

Пока не ожидаю, что это символическое участие в военных учениях приведет к каким-то союзам, укреплению союза между Индией и Беларусью. Наверное, есть какой-то товарооборот между этими странами, но это далеко не главные торговые партнеры друг для друга.

Во-вторых, Беларусь является одним из активных союзников Китая. Для Индии это тоже тот фактор, который не будет означать возможность для дальнейшего сближения.

— Вчера в Польшу прилетал глава китайской дипломатии Ван И. Он общался с вице-премьером страны, главой МИД Радославом Сикорским. В преддверии учений Варшава закрыла границу с Беларусью, заблокировав китайский транзит в Европу. Польша хочет добиться от Лукашенко прекращения миграционного кризиса и освобождения польских граждан из тюрем. Удастся ли надавить на белорусского диктатора через Пекин?

— Закрытие границы — это демонстрация еще и того, что есть риски эскалации. В Польше, странах Балтии, Финляндии, уже знают, что и Беларусь, и Россия используют мигрантов как инструмент гибридной войны и для давления на соседние страны. В данном случае это очень актуально.

Считаю, что действия польской страны абсолютно логичны, потому что недавний инцидент с проникновением российских дронов в воздушное пространство Польши создал очень громкий международный скандал и продемонстрировал серьезные риски для Варшавы и других стран НАТО.

Это сигнал со стороны Польши: если вы так грубо нарушаете наше воздушное пространство, сейчас военные учения проходят, поэтому мы страхуемся. Вторая проблема — это мигранты.

Поэтому здесь, думаю, что польская дипломатия передала китайцам, что если Беларусь хочет, чтобы граница была открыта, тогда должны быть соответствующие конструктивные действия. Думаю, что давление на Лукашенко будет не только через Китай, а и через США. Обратите внимание, когда случился этот инцидент в польском воздушном пространстве, то Беларусь сразу же стала заявлять, что «мы предупредили поляков». «Мы там даже сбили дроны, которые летели в сторону Польши».

Это не случайно. Это были показательные жесты. «Мы не хотим с вами ссориться». Закрытие границы, конечно же, имеет очень сильное экономическое воздействие на Беларусь. Китайцы могут найти другие варианты доставки своих товаров в Европу. Не только по этому маршруту.

Да, конечно, может быть определенное удорожание, но есть и другие варианты. Но для польской стороны сейчас очень важно показать: вы хотите, чтобы нормально осуществлялась эта торговля через Беларусь? Окей. Но тогда объясните на пальцах Лукашенко, что он должен соблюдать определенное правило, не должен вести против нас гибридную войну.

Скажу, что на самом деле визит в Ван И очень важен, потому что, мне кажется, в Китае начали понимать, что они перегнули палку со своим военным парадом. Конечно, надо же было им покрасоваться, показать, какие они крутые. Но они, скажем так, создали очень много негативных эмоций в адрес Китая. И, кстати, подтолкнули Путина к усилению агрессии.

Путин решил подражать и Си Цзиньпину, тоже решил демонстрировать, «какой он крутой», только в виде военных действий и в виде провокации против Польши. Вот теперь Китай, думаю, хочет смягчить эту ситуацию, показать, что они не отходят от миротворчества.

Думаю, что мы в ближайшее время увидим инициативу Китая, снова напоминание, что они за мир, за прекращение войны в Украине. Возможно, такие сигналы и через Сикорского будут.

Не исключаю, что сейчас Китай начнет сглаживать те негативные эмоции, то напряжение, те опасения, которые возникли в Европе по отношению к Китаю после парада в Пекине 3 сентября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com