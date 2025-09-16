The Times: Индия присоединилась к учениям РФ и Беларуси «Запад-2025»
- 16.09.2025, 7:43
Страна перешла «красную линию».
Индия присоединилась к российско-белорусским военным учениям «Запад-2025». Страна направила своих военных.
Об этом сообщает The Times.
В Министерстве обороны Индии заявили, что направили на учения 65 военных, включая бойцов полка Кумаон, одного из самых уважаемых подразделений армии.
Они размещены на полигоне Иудино, примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода (далеко от границ НАТО).
«(Хотим - ред.) еще больше укрепить оборонное сотрудничество и укрепить товарищеские отношения между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимного доверия», - говорится в заявлении.
Также в Минобороны добавили, что военные будут участвовать в «совместных тренировках, тактических учениях и отработке специальных навыков владения оружия» вместе со своими российскими коллегами.
Ранее, до полномасштабной войны в Украине, страна уже принимала участие в предыдущих учениях «Запад» и с тех пор посетила еще несколько российских военных учений.
Однако, по словам аналитиков, решение страны присоединиться к текущим военным учениям в период напряженности между Россией и НАТО стало тревожным сигналом.
В нынешних учениях РФ и Беларуси принимают участие около 30 тысяч военных обеих стран. Эти учения включают в себя пуски баллистических ракет и имитационные авиаудары.
Происходит это все на обширной территории - от баз к востоку от Москвы и в Арктике до Балтийского моря и западной границы Беларуси.
Еще немало важный момент касаемо Индии. The Times отмечает, что страна направила свои войска на учения возглавляемые Россией, в ходе которых отрабатываются военные действия с соседними странами НАТО, в то время как отношения Индии и США продолжают ухудшатся.