Российские оккупанты сбросили бомбу на Константиновку в Донецкой области 18.09.2025, 17:40

Погибло пять мирных жителей.

Утром 18 сентября российская авиация нанесла удар по городу Константиновка в Донецкой области. По сообщению Национальной полиции Украины, около 10 часов была сброшена авиабомба ФАБ-250 на жилую зону.

В результате погибли пять человек: женщины 62 и 65 лет и трое мужчин в возрасте 65, 67 и 74 лет. Повреждены четыре многоквартирных дома. Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Константиновке еще остаются около 6 тысяч жителей, хотя город ежедневно подвергается не менее десяти авиаударам. По его словам, последняя больница, которая там работала, недавно была эвакуирована, и через несколько дней здание было полностью разбомблено. Чиновник призвал местных жителей эвакуироваться на фоне усиления российского наступления.

До войны в Константиновке жили более 67 тысяч человек, город считался центром стекольной промышленности Украины.

Это не первый подобный случай в регионе. 9 сентября российские войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая, где в тот момент выдавали пенсии. Тогда погибли 25 человек. Сейчас в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми: по состоянию на 17 сентября в девяти населенных пунктах все еще остаются 1603 ребенка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com