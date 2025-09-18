Российские оккупанты сбросили бомбу на Константиновку в Донецкой области
Погибло пять мирных жителей.
Утром 18 сентября российская авиация нанесла удар по городу Константиновка в Донецкой области. По сообщению Национальной полиции Украины, около 10 часов была сброшена авиабомба ФАБ-250 на жилую зону.
В результате погибли пять человек: женщины 62 и 65 лет и трое мужчин в возрасте 65, 67 и 74 лет. Повреждены четыре многоквартирных дома. Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Константиновке еще остаются около 6 тысяч жителей, хотя город ежедневно подвергается не менее десяти авиаударам. По его словам, последняя больница, которая там работала, недавно была эвакуирована, и через несколько дней здание было полностью разбомблено. Чиновник призвал местных жителей эвакуироваться на фоне усиления российского наступления.
До войны в Константиновке жили более 67 тысяч человек, город считался центром стекольной промышленности Украины.
Это не первый подобный случай в регионе. 9 сентября российские войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая, где в тот момент выдавали пенсии. Тогда погибли 25 человек. Сейчас в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми: по состоянию на 17 сентября в девяти населенных пунктах все еще остаются 1603 ребенка.