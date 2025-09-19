закрыть
19 сентября 2025, пятница, 14:43
Частная драма Кремля

  • Виталий Портников
  • 19.09.2025, 13:30
Частная драма Кремля

Почему Путин уволил Козака.

Информационная кампания вокруг отставки Дмитрия Козака из администрации президента России снова демонстрирует уязвимость не только нашего, но и западного медиапространства перед кремлевскими информационными манипуляциями.

Информация о якобы «миролюбивых» взглядах Козака основывается на рассказах некоторых «кремлевских инсайдеров». Я убежден: таких «инсайдеров» просто не существует в свободном вакууме — эти сообщения согласовываются в администрации президента России и затем сообщаются западным журналистам. Для чего? Чтобы навязать нужный нарратив.

Нас пытаются убедить, что якобы на известном заседании Совбеза Козак выступал «против войны», а потом часть его выступления изъяли. Но на том заседании вообще речь не шла о войне с Украиной — речь шла о признании «народных республик». Козак, вместе с Нарышкиным, был одним из чиновников, которые обсуждали дальнейшее присоединение этих территорий к России. И даже в конце заседания никто не понимал, в каких именно границах эти «республики» признаются — то есть публично вопрос войны или мира там просто не стоял.

Нам также навязывают миф, будто Козак убедил Путина, что Украина якобы договорилась не вступать в НАТО, поэтому оснований для войны нет. Это — типичный кремлевский нарратив в руках западных СМИ. Вступление Украины в НАТО никогда не было главной причиной агрессии — это на примере Финляндии видно лучше всего. Настоящая причина войны — само существование суверенной Украины. Задача Козака заключалась в другом: заманивать украинских руководителей в политические ловушки, дестабилизировать ситуацию в Украине и способствовать разрушению ее государственности через политические, а не только военные методы.

Козак действительно пытался работать таким путем — так же, как делал это раньше в Молдове — и поэтому его разочарование на последних раундах переговоров никого не удивляет. Он мог верить, что еще сумеет «поработать» на это, чтобы разрушить Украину без прямых боевых действий. Но в этом и заключается разница между теми, кто считает, что врага можно уничтожить политически, и теми, кто готов «срезать голову» силой.

Итак, история с Козаком — это не частная драма кремлевского чиновника. Это классический пример спецоперации информационного характера и продвижения кремлевских нарративов. А Путин, тем временем, продолжает войну и мечтает стереть украинскую государственность с политической карты мира. Именно этим в последние годы, по сути, и занимался Дмитрий Козак.

Виталий Портников, «Фейсбук»

