В НАТО заявляют, что перехватили российские самолеты, вторгшиеся в Эстонию

В НАТО заявляют, что перехватили российские самолеты, вторгшиеся в Эстонию2
- 19.09.2025, 18:45
Эстонское МИД вызвало временного поверенного России.
Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Харт заявила, что НАТО отреагировал на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.
Как пишет «Европейская правда», об этом она сообщила на Х.
Спикер НАТО подтвердила, что утром в пятницу «российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии».
- НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия, – добавила она.
В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
Главная дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является «чрезвычайно опасной провокацией».