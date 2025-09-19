В НАТО заявляют, что перехватили российские самолеты, вторгшиеся в Эстонию 2 19.09.2025, 18:45

1,708

Эстонское МИД вызвало временного поверенного России.

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Харт заявила, что НАТО отреагировал на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.

Как пишет «Европейская правда», об этом она сообщила на Х.

Спикер НАТО подтвердила, что утром в пятницу «российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии».

- НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия, – добавила она.

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.

После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.

Главная дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является «чрезвычайно опасной провокацией».

