19 сентября 2025, пятница, 19:41
В НАТО заявляют, что перехватили российские самолеты, вторгшиеся в Эстонию

2
  • 19.09.2025, 18:45
  • 1,708
В НАТО заявляют, что перехватили российские самолеты, вторгшиеся в Эстонию

Эстонское МИД вызвало временного поверенного России.

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Харт заявила, что НАТО отреагировал на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.

Как пишет «Европейская правда», об этом она сообщила на Х.

Спикер НАТО подтвердила, что утром в пятницу «российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии».

- НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия, – добавила она.

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.

После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.

Главная дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является «чрезвычайно опасной провокацией».

