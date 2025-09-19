Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии

Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии3
- 19.09.2025, 17:33
- 2,162
В МИД страны вызван временный поверенный РФ.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить ему протест и передать ноту о нарушении воздушного пространства Эстонии, которое произошло 19 сентября.
Об этом сообщил МИД Эстонии на своем сайте.
Вторжение произошло над Финским заливом, где три истребителя МиГ-31 Российской Федерации без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там в общей сложности 12 минут.
«Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, в котором три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким», – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.
«Все более масштабные испытания границ и растущая агрессивность России должны встретить быстрое усиление политического и экономического давления», – добавил он.