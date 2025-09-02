BBC: У Си Цзиньпина началась паранойя 2.09.2025, 10:39

Си Цзиньпин

На фоне парада в Пекине.

В центре Пекина завершаются приготовления к масштабному военному параду, который станет демонстрацией мощи Китая и личного влияния лидера КНР Си Цзиньпина. На площади Тяньаньмэнь установлены трибуны для 26 лидеров стран, включая диктаторов Путина и Ким Чен Ына — это первое участие главы КНДР в китайском параде с 1959 года, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Официально мероприятие приурочено к 80-летию капитуляции Японии, однако для Си оно стало площадкой для проекции силы и укрепления имиджа на фоне проблем в экономике, роста безработицы и падения цен на жилье.

Организация парада сопровождается беспрецедентными мерами безопасности. В столице запрещены дроны, установлены дополнительные сканеры на входах в здания, охрана дежурит на мостах и эстакадах. К журналистам приходят домой, чтобы предупредить о правилах. Жителям домов вдоль маршрута велели не выходить на балконы.

Школы, отели и бизнес-центры вдоль Чанъаньцзе закрыты, часть метро перекрыта, движение транспорта парализовано. Даже прокатные велосипеды убраны с улиц. Ночами танки и колонны техники репетируют, а звуки маршей разносятся далеко за пределы площади.

Такой масштаб контроля отражает тревогу властей. Пекин не хочет повторения протестов 2022 года, когда активист развернул антиправительственный баннер на мосту. Теперь любая попытка выражения недовольства блокируется на корню.

Ожидается демонстрация новейших гиперзвуковых ракет и подводных дронов. Для Си Цзиньпина парад — не просто военный праздник, а утверждение абсолютной власти.

