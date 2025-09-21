Бригада «Азов» сорвала попытку штурма оккупантов на Константиновском направлении
- 21.09.2025, 20:15
Видео.
Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины совместно со смежными подразделениями помешали российским оккупантам осуществить штурм в районе села Яблоновка на Константиновском направлении.
Об этом бригада сообщила в телеграм, опубликовав видео боевой работы.
Отмечается, что защитники заметили танк и 2 БМП оккупантов, которые ехали на штурм позиций защитников в районе Яблоновки.
«Вражескую атаку нейтрализовали FPV-дроны и другие огневые средства 12-й бригады «Азов» и смежных подразделений. Танк и БМП были уничтожены, еще одна боевая машина повреждена. Личный состав врага был ликвидирован», - сказано в сообщении.
В бригаде добавили, что оккупанты пытаются давить на всех участках под Константиновкой, чтобы прорвать линию обороны, которую держат «азовцы».
«За каждую атаку россияне платят высокую цену, как в технике и вооружении, так и в потерях личного состава», - отметили военные.