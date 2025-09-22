Названы главные тренды ИИ на 2026 год 22.09.2025, 10:19

Искусственный интеллект станет обыденностью, подобно электричеству или интернету.

Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет этапом, когда долгосрочные последствия внедрения искусственного интеллекта начнут по-настоящему менять повседневную жизнь, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Среди ключевых направлений:

Агентные ИИ — автономные цифровые помощники, которые смогут не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно выполнять повседневные задачи. Заказывать продукты, бронировать билеты, управлять «умным домом» или координировать рабочие проекты.

Кризис ИИ контента — к 2026 году до 90% материалов в интернете могут быть сгенерированы машинами. Это создаст риск информационного «шума», где подлинные человеческие голоса окажутся в тени потока однотипных публикаций.

Будущее труда — появятся новые профессии, связанные с разработкой и интеграцией ИИ, а также контролем его этичности. При этом часть традиционных рабочих мест будет сокращена.

Внедрение ИИ в повседневную жизнь — технологии будут активно внедряться в транспорт, промышленность, медицину. Автономные автомобили, роботы-строители и медсестры-андроиды перестанут быть фантастикой.

Геополитическое влияние — государства будут использовать ИИ для экономической конкуренции, информационных войн и контроля за цепочками поставок.

ИИ перестанет привлекать столько внимания — технологии перестанут восприниматься как «новинка» и станут частью обыденности, подобно электричеству или интернету.

ИИ в здравоохранении — умные медицинские инструменты, например стетоскопы с ИИ, помогут врачам быстрее выявлять болезни и отслеживать состояние пациентов.

Энергоэффективность ИИ — стремительный рост энергопотребления дата-центров вынудит искать новые решения, от усовершенствованных систем охлаждения до малых ядерных реакторов.

2026 год обещает стать переломным, искусственный интеллект окончательно превратится из инструмента в системообразующую силу, определяющую экономику, политику и образ жизни.

