Лукашенко оправдывается перед представителем Компартии Китая за закрытую Польшей границу 1 22.09.2025, 12:32

1,060

Диктатор заявил, что «дело здесь не в Беларуси».

Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Беларусью недружественным политическим шагом, направленным против Китая. Об этом он заявил 22 сентября на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си.

«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружелюбный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, легко справится с этой проблемой. Но тема звучит», — сказал Лукашенко.

Он пояснил Ли Си, что «дело здесь не в Беларуси», и пообещал рассказать какие-то инсайды на этот счет.

«Я хотел бы с вами с глазу на глаз, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com