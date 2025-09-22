закрыть
Лукашенко оправдывается перед представителем Компартии Китая за закрытую Польшей границу

  • 22.09.2025, 12:32
Лукашенко оправдывается перед представителем Компартии Китая за закрытую Польшей границу

Диктатор заявил, что «дело здесь не в Беларуси».

Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Беларусью недружественным политическим шагом, направленным против Китая. Об этом он заявил 22 сентября на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си.

«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружелюбный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, легко справится с этой проблемой. Но тема звучит», — сказал Лукашенко.

Он пояснил Ли Си, что «дело здесь не в Беларуси», и пообещал рассказать какие-то инсайды на этот счет.

«Я хотел бы с вами с глазу на глаз, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств», — добавил он.

